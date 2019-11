Raed Arafat, despre tragedia de la Timișoara: Suspiciunea este de intoxicație în urma unei deratizări. S-a luat decizia evacuării integrale a blocului (VIDEO)

Alertă generală la Timişoara, în urma unei tragedii teribile, petrecute în Complexul Studenţesc. Nu mai puţin de 7 oameni, între care cinci copii, din acelaşi bloc aflat în Complexul Studenţesc, au ajuns în grija medicilor, iar trei au murit. Printre aceştia se numără un bebeluş de numai 10 zile şi mama unuia dintre copii. Iniţial, după moartea primului bebeluş, se credea că acesta s-a înecat cu lapte. Au urmat însă şi mama acestuia, iar ulterior un alt copil. Acum se ridică mari semne de întrebare legat de o amplă dezinsecţie care ar fi avut loc în blocul cu pricina.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, pentru B1 TV, că a fost dispusă evacuarea în întregime a blocului. Suspiciunea este de intoxicație în urma unei deratizări.

„S-a tras un semnal de alarmă de către echipele medicale pe această situație. Azi s-a activat Comitetul pentru situații de urgență și s-au luat unele măsuri ce vor fi în întregime anunțate în jurul ore 16.00, la Timișoara. Suspiciunea este de intoxicație în urma unei deratizări și au fost mobilizate acolo echipe de la ISU din Timiș și din alte județe, dar și de la DSP. S-a luat decizia evacuării integrale a blocului. Aproximativ 200 de persoane urmează să fie evacuate, consultate medical și cazate în altă parte până la eliminarea riscului. Mai e un număr de persoane internate la Spitalul Județean de adulți și la Spitalul de Copii”, a declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că deja a fost găsit un loc în care vor fi cazate persoanele respective, iar acestea vor rămâne acolo până când instituțiile competente vor ajunge la concluzia că se pot întoarce în bloc în siguranță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.