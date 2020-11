Raed Arafat: Vom avea creșteri continue până ajungem la un platou / Fiecare individ să acționeze responsabil / Noi nu am închis tot, ci doar activitățile în care era riscul mai mare (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit vineri, pentru B1 TV, despre evoluția epidemiei de coronavirus din România și despre noile măsuri și restricții ce vor intra în vigoare începând de luni.

Vineri, România a ajuns la 287.062 de infectări și 7.663 de decese provocate de coronavirus. În această zi, țara noastră a depășit pragul de 10.000 de noi îmbolnăviri.

Declarațiile secretarului de stat Raed Arafat, pentru B1 TV:

