Raluca Turcan: 9.500 de beneficiari de pensii speciale au în medie 9.600 lei. În paralel, 4,9 milioane de români au o pensie medie de 1.500 de lei

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat, luni, că în România sunt 9.500 de beneficiari de pensie specială, iar pensia medie a acestora e de 9.600 de lei. În același timp, în sistemul public de pensii publice sunt 4,9 milioane de persoane, pensia medie în cazul lor fiind de 1.500 de lei. Ministrul a admis că situația e resimțită ca o inechitate, motiv pentru care trebuie „să punem degetul și pe pensiile speciale”.

Turcan a mai spus că, într-un an şi jumătate, circa cinci milioane de dosare de pensii ar putea fi puse în format electronic, iar apoi recalculate.

Raluca Turcan, despre pensia medie în România și cuantumul pensiilor speciale

„Avem 9.500 de beneficiari pensie specială, pensia medie e de 9.600 de lei. În paralel, în sistemul public de pensii publice sunt 4,9 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 1.500 de lei. În total, în România există aproximativ 2,7 milioane de pensionari care sunt sub nivelul mediu din România. Toată lumea resimte ca o inechitate ce s-a întâmplat în timp prin legi de pensie specială. (...) În materie de pensii trebuie să te gândești la întregul tablou bugetar, cât de mult pot crește pensiile și să punem degetul și pe pensiile speciale”, a declarat ministrul Muncii, pentru Realitatea PLUS.

Raluca Turcan, despre recalcularea pensiilor

Turcan a vorbit apoi și despre recalcularea pensiilor. A explicat că există circa 250.000 de pensii de agricultori în format letric, ce trebuie puse întâi în format electronic înainte de a fi recalculate. „250.000 de dosare vor fi luate unul câte unul”.

„Mai avem 3,6 milioane de dosare într-un format semi-învechit şi 1,3 milioane de dosare într-un format care ar putea fi preluat mai repede. Acest efort am vrea să îl facem într-un an şi jumătate, încercând ca pe fonduri europene să suplimentăm capacitatea caselor judeţele de pensii. Într-un an şi jumătate aceste aproximativ 5 milioane de dosare să fie puse în format electronic şi ulterior să intre la recalculare, procedură care durează foarte puţin", a mai afirmat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Aceasta a mai precizat că într-un an am putea avea o nouă Lege a salarizării.

Potrivit proiectul de Ordonanţă de Urgenţă publicat luni de Ministerul Finanțelor, valoarea punctului de pensie se menţine anul acesta la 1.442 lei și abia din 2022 va fi majorat cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.