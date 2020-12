Raluca Turcan a preluat Ministerul Muncii: La capitolul urgențe am discutat chestiuni care țin de salariul minim, indicele social de referință și alocații

Raluca Alexandru a preluat joi, 24 decembrie, șefia Ministerului Muncii. Turcan, a făcut declarații de presă alături de Violeta Alexandru. Noul ministru a anunțat cele mai importante aspecte pe care își propune să le realizeze în cel mai scurt timp. Obictivele noului ministru al muncii sunt: salariul minim, indicele social de referință și de subiectul alocațiilor.

"Sper ca într-adevăr să se simtă că am ajuns în punctul în care Guvernul colaborează cu Președintele României, în interes public. La capitolul urgențe am discutat câteva chestiuni care tin de răspunsul pe care trebuie să-l oferim în legătură cu salariul minim, cu indicele social de referință și de subiectul alocațiilor. În privința salariului minim, discuția a subliniat faptul că acesta trebuie să crească cel puțin raportat la rata inflației. Este un lucru pe care îl vom lansa in dezbatere publică, astfel încât să legiferăm această decizie", a declarat noul ministru al Muncii.

"Alocațiile vor crește de la 1 ianuarie cu 20% și, de asemenea, în momentul în care legea se reîntoarce la Parlament vom definitiva cadrul legal al majorării alocațiilor pentru copii”, a declarat aceasta.

"Aș sublinia subiectul pensiilor, care deja face parte dintr-o măsură pe termen lung pe care o vom urmări ca impact social extrem de important. Am solicitat ministerului să-mi prezinte structura unei comisii, pe care să o înființăm de urgență, astfel încât să punem pe masă recalcularea pensiilor pe bază, începând cu 28 decembrie, astfel încât să chemăm reprezentanții mai multor ministere la masă și să putem pune în masa opiniei publice o soluție care să asigure recalcularea pensiilor pe bază de contributivitate.

Vreau să facem un pas mare înainte pe acest subiect, pronunțat în diferite momente, din nefericire în cheie electorală. Cei mai afectați și dezamăgiți au fost pensionarii care au nevoie de redarea demnității. Țin foarte mult la acest subiect și îl voi urmări cu precădere. Cred că acest subiect al pensiilor pe bază de contributivitate și care să asigure echitate în sistemul de pensie, trebuie rezolvat“, a declarat Turcan.

Angajații au avut o surpriză neașteptată când au văzut ce se afla în magazin alături de ei. La așa ceva nu te aștepți să vezi în fiecare zi la muncă (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.