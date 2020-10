Raluca Turcan afirmă că Primăria Capitalei a ținut blocate proiecte de 3,1 miliarde de euro: „Gabriela Firea s-a sabotat ea însăși și cu clica pe care a întreținut-o” (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat marți seară, pentru B1 TV, că social-democrata Gabriela Firea a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei nu din cauza Guvernului, așa cum susține ea, ci din cauza propriei incompetențe. Turcan a afirmat că proiecte importante în valoare de un miliard de euro au rămas blocate, pentru că Primăria Generală, condusă de Firea, nu a fost în stare să-și facă treaba. Pe lângă acest miliard, PMB a mai avut la dispoziție alte 2,1 miliarde euro pentru proiecte de dezvoltare a orașului.

Întrebată în legătură cu acuzația lansată de Gabriela Firea, potrivit căreia Guvernul a oprit intenționat apa caldă în București, ca oamenii s-o urască pe ea și să piardă alegerile, Turcan a susținut: „Stau să mă întreb de ce unii oameni nu știu să piardă, mai ales că în politică așa e: nu primești vot, ai pierdut, vezi ce ai greșit, ai posibilitatea să-ți revii sau ieși din politică. Acceptarea unui rezultat face parte din parcursul politic al unui om, deci ar trebui să accepte că a pierdut alegerile și că nu a sabotat-o nimeni. S-a sabotat ea însăși și cu clica pe care a întreținut-o în jurul ei”.

„Deci managementul Primăriei Capitalei a fost zero în privința cel puțin a absorbției fondurilor europene. Un miliard de euro au avut pe mână. Au mai avut 2,1 miliarde euro în proiecte de dezvoltare a orașului, smart city, mobilitate, spații verzi. Absolut nimic! Dezinteres total! De asta a pierdut, nu că a sabotat-o Guvernul”, a mai afirmat vicepremierul, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.