Raluca Turcan: Am fost la o casă de pensii ca să văd cum arată un dosar de pensii speciale / Cei mai mulți dintre beneficiari au raportul contributivitate – factor favorizant aproximativ egal (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a declarat în timpul emisiunii Actualitatea cu Tudor Mușat că a mers într-o casă de pensii pentru a vedea cum arată un dosar de pensii speciale. Turcan susține că cele mai mari discrepanțe dintre contributivitate și factorul favorizant se regăsesc la angajații din domeniul justiției.

„Avem în etapă de finalizare un proiect de lege care aduce pensiile speciale la sistemul de contributivitate, lucru care nu ar trebui să îi sperie foarte tare pe beneficiarii de pensii speciale, pentru că în același timp această măsură este integrată într-un set de măsuri speciale. (...)

Am fost la o casă de pensii să văd cum arată un dosar de pensii speciale. Are o filă în care îți apare partea de contributivitate și o altă filă în care îți apare partea de factor favorizant și la final îți iese o sumă a pensiilor.

Nu sunt motive foarte mari de îngrijorare, pentru că pentru cei mai mulți beneficiari de pensii speciale, raporturl contributivitate – factor favorizant este aproximativ acolo. Sunt doar beneficiarii din sistemul de jurstiție, care au o discrepanță destul de mare între partea de contributivitate și factor favorizant. Acolo vom vedea cum procedăm pentru că e foarte posibil să ajungem iar la o analiză a Curții Constituționale și să aflăm că o asemenea modificare este neconsituțională”, a explicat ministrul Muncii, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.