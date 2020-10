Raluca Turcan: „Am sintetizat această relație spunând că Guvernul a lucrat, Parlamentul a blocat. Este o realitate!” (VIDEO)

Vicepremirul Raluca Turcan, a adus în discuție, în platoul B1 TV, subiectul relației dintre Parlament și Guvern.

„Ne apropiem de alegerile parlamentare. De aceea, în alegerile parlamentare mesajul nostru este foarte clar: un Guvern liberal care a gestionat bine țara și a obținut rezultate mai bune decât PSD-ul în ultimii 30 de ani, are nevoie și de un Parlament care să nu-l blocheze.

Eu am sintetizat această relație spunând că Guvernul a lucrat, Parlamentul a blocat. Este o realitate! În alegerile parlamentare, cei care votează PNL ar trebui să ne dea majoritate în Parlament, să ne dea o majoritatea democratică care să lucreze”, a declarat ea.

„Rezultatele de la locale arată că am reușit să scoatem anumite comunități din ghearele pesediste, ale nedezvoltării și blocajului cinic care s-a întors împotriva oamenilor. Am constatat că anumite comunități au fost special ținute în sărăcie, pentru că erau mai ușor manipulate și utile politic pentru PSD.

În Parlament, evident că dacă plecăm de la premisa de a colabora cu USR și PMP, dacă vor intra în Parlament și vor obține numărul de voturi astfel încât vom crea o majoritate, vom fi nevoiți să o facem, pentru că România trebuie să meargă înainte, iar de aceea ai nevoie de suport în Parlament” a explicat Raluca Turcan.

