Raluca Turcan: Am solicitat să fiu amendată. A fost o neatenţie, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat că a solicitat să fie amendată după ce a fst surprinsă fără mască de protecție în spațiul public.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente şi în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenţie, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare", a afirmat Raluca Turcan, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că îşi asumă criticile, dar a reclamat şi manipulările apărute în acest context.

"Înţeleg criticile şi mi le asum, dar trebuie să explic şi manipulările care au apărut mai ales în mediul on-line: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acţiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată şi direcţia vădit manipulatoare a acestei situaţii", a susţinut Raluca Turcan.

"Este important să respectăm toţi regulile, este important să rămânem prudenţi şi să ne protejăm sănătatea noastră şi pe a celor din jurul nostru. Înţeleg că oamenii au obosit cu toţii, dar trebuie să rămânem prudenţi şi să accelerăm vaccinarea. Putem fi mai bine în scurt timp", a conchis Turcan.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost fotografiată într-o remorcă, fără mască de protecţie, alături de preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, şi alte şase persoane, între care un copil, toți fără mască de protecție și cu încălcarea regulilor de distanțare socială. Acțiunea a avut loc la Tălmaciu, județul Sibiu, pe 27 martie.

Lucian Bode: Toți suntem egali în fața legii

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a precizat că toată lumea este egală în faţa legii, după ce ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi ministrul Muncii, Raluca Turcan au fost surprinși fără mască de protecţie în spaţii publice.

“Evident că toţi suntem egali în faţa legii şi toţi răspundem în faţa legii, şi Voiculescu, şi Turcan”, a afirmat Lucian Bode. Trei metode pentru a citi mesajele de pe WhatsApp fără ca expeditorul să vadă că i-ai dat cu SEEN

Întrebat când vor fi sancționați cei doi demnitari, Lucian Bode a explică că „Potrivit Legii 500, care se referă la încălcarea măsurilor sanitare de protecția, amenda poate fi transmisă în șase luni de la data comiterii faptei”.