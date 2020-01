Turcan: Peste 40 de amendamente, depuse la legea privind alegerea primarilor în două tururi / Guvernul le va accepta pe cele care „aduc un plus” (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că au fost depuse peste 40 de amendamente la legea privind alegerea primarilor în două tururi, pentru care Guvernul PNL urmează să-și angajeze răspunderea în Parlament. Dintre acestea, Guvernul le va accepta doar pe acelea care „aduc un plus”.

„Vom aproba forma finală a proiectului de lege pe care am angajat procedura răspunderii. Mâine tot Guvernul trebuie să fie în Parlament”, a declarat premierul Ludovic Orban, la debutul ședinței de guvern de marți.

Raluca Turcan a precizat apoi că au fost depuse peste 40 de amendamente: „Vă propunem susţinerea câtorva care aduc un plus”.

Orban a completat că vor fi acceptate amendamentele care aduc un plus de democrație.

Miercuri, Guvernul Orban îşi va angaja răspunderea în Parlament pentru alegerea primarilor în două tururi. PSD a anunțat deja că va depune o moțiune de cenzură, cu sprijinul UDMR.

