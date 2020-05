Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că Guvernul PNL a adoptat o Ordonanță de Urgență care vizează mai multe domenii. Aceasta prevede, de exemplu, extinderea perioadei de acordare a șomajului tehnic până la 1 iunie, în cazul sectoarelor afectate de criza COVID-19. Există și posibilitatea enținerii în domeniile care vor fi restricționate în continuare. Va fi prelungită măsura de acordare de zile libere plătite pentru părinți până la 12 iunie 2020.

Și alte indemnizații se vor acorda în continuare de aceeași manieră ca până acum.

Instituțiile și companiile cu peste 50 de angajați trebuie să aibă program de lucru individualizat, pentru a se evita aglomerația.

Consultațiile medicale la medicii de familie și în ambulatoriu se pot realiza în continuare la distanță, decontarea se face fără card. Serviciile medicale pentru tratarea COVID-19 se acordă tuturor, chiar și celor neasigurați. Turcan a mai precizat că guvernanții vor aloca sume suplimentare pentru decontarea prioritară a concediilor medicale pentru persoanele infectate sau carantinate.

De asemenea, prin OUG, operatorii de transport sunt obligați să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancțiunea încetării contractului.

Asociațiile și fundațiile care achiziționează medicamente și echipamente de protecție vor fi scutite de TVA dacă bunurile sunt utilizate în combaterea COVID-19 sau donate în scop similar.

Turcan a precizat că Guvernul liberal va veni cu măsuri economice în sprijinul firmelor afectate, una dintre ele vizând achitarea de la buget a unei părți din salariul angajaților.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.