Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, duminică, în ziua alegerilor, că îi îndeamnă pe români să voteze, pentru ca de mâine să înceapă reconstrucția României.

"De mâine începe reconstrucția României educate, României normale, României europene. Niciodată nu a fost mai important momentul votului ca acum. Realmente nu mai avem timp. Politicienii slabi prind putere când oamenii buni nu se solidarizează. Îi chem pe românii de bună-credință să meargă la vot, să se solidarizeze și să pună ștampila pentru un viitor demn și prosper, pentru un viitor în care legea se aplică și instituțiile statului își fac datoria", a declarat Turcan.

Ea a spus că acum România are nevoie de solidaritate.

