Raluca Turcan: Aș vrea ca peste un an – un an și jumătate să putem spune exact cât vor fi pensiile și peste patru ani, să aducem predictibilitate în sistemul de plată a pensiilor și salariilor (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune că și-ar dori ca peste cel mult un an și jumătate să se ajungă la o predictibilitate în privința pensiilor din România, astfel încât atunci să se poată spune că exactitate și cât vor fi pensiile peste patru ani.

Întrebată, luni seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, la cât și-ar dori să ajungă pensia minimă în România peste patru ani, Raluca Turcan a răspuns: ”Mi-e greu să vă spun la cât va ajunge o pensie. Cert este că aș vrea ca peste un an – un an și jumătate să putem spune exact cât vor fi pensiile și peste patru ani, adică să aducem acea predictibilitate și în sistemul de plată a pensiilor, și în sistemul de plată a salariilor în sistemul public, ca să nu mai poată fi făcute tot felul de artificii în preajma alegerilor, mai ales de către oamenii politici, ci sistemul să fie unul care să te și mobilizeze și să te și recompenseze pentru munca făcută”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.