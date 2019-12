Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, luni, că Executivul are în vedere adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care să permită mai multor centre să organizeze programe de rezidențiat.

Declarația liderului PNL vine în contextul în care duminică s-a desfășurat examenul de rezidențiat. (Detalii AICI)

”S-a discutat despre rezidențiat. După cum bine cunoașteți, rezidențiatul s-a desfărurat fără probleme, iar mâine vom discuta adoptarea unei OUG care să permită și altor centre să organizeze programe de rezidențiat. Până acum, asistam la un monopol al unor centre medicale pentru programele de rezidențiat.

Practic, vom permite spitalelor militare, spitalelor private să susțină programele de rezidențiat. Ne dorim ca toți tinerii să își poate efectua programul de rezidențiat în condiții cât mai bune”, a spus Raluca Turcan.

