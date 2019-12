Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că Guvernul PNL va sesiza, marți, Parlamentul pentru asumarea răspunderii pe justiție, pe Ordonanța de Urgență 51 privind transportul elevilor și pe Legea privind plafoanele bugetare.

„Este vorba despre domeniul justiției – prorogarea pensionării magistraților, trecerea completurilor de 2 la 3 judecători și partea legată de vechime pentru accederea în magistratură.

Va mai fi abrogarea OUG 51, cea legată de scoaterea transportului școlar din sfera serviciilor de interes public. Guvernul rezolvă astfel prima parte din problema transportului elevilor. Vom prelungi licențele pentru operatorii de transport și vom solicita drept condiție pentru licență realizarea transportului școlar. Acum, prin OUG 51 PSD-istă, transportul elevilor a fost pur și simplu scos din sfera serviciilor publice și lăsat la latitudinea transportatorilor, care puteau lăsa în aer transportul copiilor, ceea ce însemna punerea în pericol a vieții acestora. Guvernul reintroduce transportul elevilor în serviciul public și obligă transportatorii să țină cont de asta.

A treia lege este cea legată de plafoanele bugetare, astfel încât, până la finele anului, să putem veni în cadru legal cu bugetul de stat pentru 2020. De la preluarea guvernării, am făcut rectificarea bugetară și am acoperit cheltuielile de funcționare lăsate descoperite de fostul guvern până la finele anului. În același timp, am stabilit plafoanele bugetare, adică indicatoarele macro-economcie în care să ne înscriem cu bugetul pe 2020”, a explicat Turcan.

„Cerem PSD să nu obstrucționeze în Parlament procesul de asumare a răspunderii. PSD joacă la ruleta rusească viitorul românilor. E foarte important ca România să nu mai fie blocată. Să fie o răspundere asumată de Guvern”, a mai precizat aceasta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.