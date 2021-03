Raluca Turcan: Avem pregătite 5 variante de recalculare a pensiilor speciale. Încercăm să aducem echitate și pe partea aceasta (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit marți, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre pensiile speciale.

''Pe partea de pensii dorim să restabilim un echilibru. Practic, ne-am asumat o misiune poate pentru unii aproape imposibilă. Avem 2 mari probleme-sistemul de salarizare în sistemul public și sistemul de pensii publice.

Avem în momentul de față aproape 5 milioane de beneficiari în sistemul public de pensii. Dintre aceștia, pensia medie este de aproximativ 1500 de lei și avem 2,7 milioane de beneficiari din sistemul public de pensii cu pensia medie de 1500 de lei.

Și avem niște legi speciale create prin influență și prin lobby politic, prin care 9600 de beneficiari, au pensia medie de 9500 de lei. Nu vi se pare o datorie morală a noastră să încercăm să aducem un echilibru?

Eu înțeleg că sunt sisteme de incompatibilități, de interzicere a altor activități pentru unii beneficiari din sistemul de pensii speciale, dar totuși această diferență dintre contributivitate și factori favorizanți nu poate să fie atât de mare, încât practic cu o pensie medie din sistemul de pensii speciale, tu să plătești 7 medii din sistemul public de pensii.''

