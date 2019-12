Turcan: Tot ce înseamnă majorare de pensie, de salariu minim se va respecta / Vom închide bugetul la 3.6% (VIDEO)

Raluca Turcan a insistat că bugetul de stat pe 2020, la care lucrează Guvernul PNL, nu va include tăieri de salarii, așa cum în mod mincinos a susținut PSD. Tot ce înseamnă majorare de pensie, de salariu minim se va respecta, a precizat vicepremierul.

„Bugetul acesta este gândit și creionat în niște condiții extreme pe care trebuie să le respectăm din cauza incompetenței guvernanților. Vom respecta toate promisiunile și nu vom avea un limbaj duplicitar.

Tot ce înseamnă majorare de pensie, de salariu minim se va respecta.

De aceea tot ce înseamnă cheltuială pe bugetul de stat va fi extrem de bine gândită de PNL. Nu vom accepta ca demersurile disperate ale PSD-iștilor să își pună amprenta pe bunăstarea românilor”, a declarat Turcan.

Aceasta a avut un mesaj și pentru fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, care se lăudase că doar el poate închide bugetul pe acest an: „Vreau să îi transmit domnului Teodorovici că vom închide bugetul la 3.6%, cu un acord cu Uniunea Europeană. Vom anunța exact procedura pe care vom merge”.

