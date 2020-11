Raluca Turcan: Cei care spun acum să deschidem școlile sunt cei care spuneau că ne trimitem copiii la moarte atunci când ne-am asumat redeschiderea (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a explicat, luni seară, în direct pe B1 TV, că Guvernul Orban a luat decizia de trecere la predarea online „pentru că s-a apreciat că școala plus toate fenomenele de până la școală și de după școală prezentau un pericol epidemiologic și eram într-o creștere accentuată a numărului de cazuri”. „Dacă vom ajunge la concluzia că suntem într-o scădere care să nu mai prezinte un risc de infectare comunitară în toate momentele pe care le-am spus, de până la școală, școală și post-școală, ne-am dori din tot sufletul să deschidem școlile”, a subliniat demnitarul liberal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.