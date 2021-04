Raluca Turcan: Coaliția trebuie să își pună picioarele în apă rece. Acest ping pong de declarații de la un ministru către un fost ministru, către un premier în funcție, cred că dăunează foarte grav (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni, înaintea ședinței Biroului Executiv al PNL, că schimbul de replici dintre ”un ministru către un fost ministru, către un premier în funcție (...) dăunează foarte grav”.

„Atât timp cât avem un premier în funcție, acesta trebuie să fie respectat și are tot dreptul să-și asume prerogativele de premier. Coaliția trebuie să își pună picioarele în apă rece și ar trebui să începem să prezentăm în spațiul public rezultatele multor măsuri pe care miniștri le iau în ministerele pe care le conduc și cred că oamenii așteaptă de la noi mult mai multă responsabilitate, seriozitate și până la urmă determinarea de a duce la bun sfârșit un program de guvernare”, a declarat Turcan.

„Acest ping pong de declarații de la un ministru către un fost ministru, către un premier în funcție, cred că dăunează foarte grav. Și nu dăunează neapărat persoanelor care ocupă funcții de miniștri, ci dăunează, pur și simplu, celor care privesc spre această coaliție care are o treabă de făcut, și anume, mari reforme, servicii publice de calitate, nu cuvinte grele aruncate de la unul la altul”, a declarat Raluca Turcan.

În acest context, Turcan a făcut un apel la colegii săi.

„Aș face, în același timp, și un apel: toți cei care emit opinii în legătură cu ceea ce se întâmplă în coaliție ar trebui să aibă grijă la cuvintele pe care le folosesc”, a mai spus ministrul Muncii.

