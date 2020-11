Raluca Turcan, critici voalate la adresa USR: Doar PNL și-a asumat reformarea României. PSD a blocat, alții s-au ascuns și au spus ”mergeți voi, că vin alegerile, să vă rupeți gâtul” (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că PNL a fost singurul partid care și-a asumat procesul de reformare a României. Ea a precizat că PSD doar a încercat să blocheze toate inițiativele liberalilor, în vreme ce alte partide au preferat să stea pe margine pe ideea „mergeți voi că vin alegerile, vă rupeți gâtul și nouă o să ne profite politic uzura voastă”. Turcan nu s-a referit cu subiect și predicat la USR-ști, dar aceștia au fost în discuții pentru a intra la guvernare alături de PNL, după căderea Cabinetului Dăncilă, dar au refuzat.

„V-aș mai spune un lucru extrem de important pentru că, până la urmă, trebuie să gândești spre viitor și mă uitam așa la ofertele actorilor politici, cei mai mulți dintre ei făcând parte din categoria celor care fie au stat ascunși și nu au vrut să-și asume greutăți și provocări, fie au blocat. Dacă vă aduceți aminte de toate blocajele din perioada carantinării și izolării, sunt unii care, în Parlament, cu un cinism maxim au făcut ca în trei zile să crească numărul infectărilor în România. Așa ceva, undeva, trebuie pedepsit, la un anumit moment. Evident că cei care blochează sunt PSD-iștii”, a declarat vicepremierul liberal Raluca Turcan.

Întrebată de moderatorul B1 TV Silviu Mănăstire dacă cei care se ascund sunt USR-iștii, Raluca Turcan a răspuns: „Până la urmă, la momentul demiterii Guvernului Dăncilă, a existat un singur partid care și-a asumat guvernarea și am avut mai multe tipologii de comportament: unii au spus ”mergeți voi că vin alegerile, vă rupeți gâtul și nouă o să ne profite politic uzura voastă”, alții au încercat să saboteze acest demers al nostru de asumare. Pe fond, când tragem linia, sunt unii singuri care au intrat în plin în acest proces de reformare a României. Cum ar fi fost ca și noi să avem același comportament populist ca, atunci când am reușit să o dăm jos pe Dăncilă și clanul infracțional din jurul conducerii PSD, să spunem: ”noi am dat-o, dar nu intrăm la guvernare, că nu ne profită politic și să-i lăsăm în continuare în sărăcie”? Noi nu suntem genul acela de oameni”.

