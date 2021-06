Raluca Turcan: Dacă există cea mai mică resursă pentru majorarea alocațiilor, o să o identificăm. Acum plătim pentru ele 1% din PIB. Un copil, dacă vreți să fie ajutat cu adevărat, are nevoie de servicii integrate (VIDEO)

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a precizat că statul plătește pentru alocații 1% din PIB și susține că Guvernul va identifica eventuale resurse pentru o nouă majorare inclusiv în 2021, în cazul în care acestea există. „Un copil, dacă vreți să fie ajutat cu adevărat, dacă este vulnerabil, are nevoie de servicii integrate, de asistență medicală, de consiliere școlară, de consiliere educațională, de consiliere vocațională”, a mai spus liberala, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

