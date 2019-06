Raluca Turcan, despre moțiunea de cenzură: Nu sunt suficiente voturi în momentul de față, dar Guvernul Dăncilă trebuie să plece, a primit o palmă usturătoare din partea românilor (VIDEO)

Raluca Turcan, șefa grupului PNL din Camera Deputaților, a declarat că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD-ALDE nu are deocamdată suficiente voturi pentru a trece, dar Cabinetul condus de Viorica Dăncilă trebuie să plece deoarece a primit o palma usturătoare de la români, prin votul din 26 mai.

”Aritmetica parlamentară este aceeași de după 2016, patru grupuri parlamentare (PNL, USR, PMP, UDMR) și-au asumat să transpună în acțiune parlamentară rezultatul votului (din 26 mai). Au semnat și patru colegi neafiliați. Nu sunt suficiente voturi în momentul de față de jocul merge mai departe, este un joc pentru România normală.

Tot ce se întâmplă în ultimele zile este o cosmetizare a vieții politice din PSD și ALDE, de aceea e foarte important ca oameni din cele două partide, colegi neafiliați aparținând minorităților naționale să înțeleagă acest moment politic crucial pentru că are în spate voturile românilor.

Guvernul Dăncilă trebuie să plece, a primit o palmă usturătoare din partea românilor”, a declarat Raluca Turcan.

