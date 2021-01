Alocațiile de stat pentru copii au fost majorate la 1 ianuarie cu 20%, dar ele intră în plată în această formă de la 1 februarie, pentru că așa se plătesc alocațiile, a explicat Raluca Turcan, ministrul Muncii, într-o conferință de presă organizată miercuri.

