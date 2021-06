Raluca Turcan, despre creșterea alocațiilor: În construcția bugetară pe care o avem, cele 2 miliarde de lei nu sunt prevăzute acum pentru plata alocațiilor, este o realitate pe care trebuie să o spunem (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni, referindu-se la chestiunea majorării alocațiilor pentru copii, că pentru ca acest lucru să fie posibil este nevoie de 2 miliarde de lei, bani care nu sunt prevăzuți acum în buget. „Eu aștept de la liderii politici rațiune și ca orice decizie să aibă în spate susținerea financiară astfel încât să nu fie oamenii amăgiți”, spune oficialul guvernamental.

Întrebată dacă majorarea alocațiilor de la 1 iulie este prevăzută în bugetul de stat, Raluca Turcan a răspuns: ”În momentul de față, avem alocați pentru plata alocațiilor aproximativ 9,7 miliarde de lei. Este o chestiune de decizie politică. Dacă se ia decizia să fie majorate, 2 miliarde de lei probabil că pot fi identificate, însă e important să punem în balanță. În momentul de față, pentru alocații alocăm deja 1% din PIB. (...) În construcția bugetară pe care o avem, până la rectificarea bugetară, cele 2 miliarde de lei nu sunt prevăzute acum pentru plata alocațiilor, este o realitate pe care trebuie să o spunem așa cum este ea”.

