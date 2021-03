Raluca Turcan, despre cumulul pensiei cu salariul la stat: Este un proiect din seria măsurilor active. Ne interesează ca în sistemul public să existe echitate (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre proiectul privind cumulul pensiei cu salariul în sistemul public.

''Aș vrea să spun că este un proiect din seria măsurilor active pentru că pe fond, esența lui este că vom permite ca persoanele care ating vârsta standard de pensionare să poată să opteze să muncească până la o vârstă mai inaintată. Noi am fixat 70 de ani. În acest fel, oameni care lucrează în sitemul public, pentru că decizia este doar pentru sistemul public, în momentul în care ajung la vârsta standard de 65 de ani, să poată să opteze să-și continue activitatea.

În momentul în care aleg să continue activitatea, trebuie să opteze și să nu poată să cumuleze și pensia și salariul. Pe noi ne interesează ca în sistemul public că existe echitate, un impuls către viața activă și acolo unde există surse de venit de la stat cu aceeași formă de plată să nu poată să fie cumulate", a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

