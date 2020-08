Raluca Turcan, despre livrarea tabletelor pentru elevi: „Situația e delicată” / Vicepremierul dă vina pe ONAC, „o instituție PSD-izată cap-coadă”, care funcționează ca „un stat în stat” (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi seară, pentru B1 TV, că nu poate spune cu certitudine dacă tabletele pentru elevi, 250.000 la număr, vor ajunge în școli pe 10 septembrie, așa cum a anunțat și cum și-a propus Guvernul. Turcan a susținut că de vină este Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), o instituție înființată de Eugen Teodorovici (PSD) pe vremea când era ministru, care are o procedură extrem de greoaie. Vicepremierul a acuzat chiar că această structură funcționează ca un stat în stat. Totuși, Raluca Turcan a ținut să precizeze că liberalii au anticipat acest lucru, așa că le-a creat cadrul legal autorităților locale, Inspectoratelor școlare și școlilor să achiziționeze ele tabletele, iar apoi să deconteze banii prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene. O Ordonană de Urgență a fost adoptată luni în acest sens.

Ce se întâmplă cu tabletele promise elevilor. Explicațiile Ralucăi Turcan

„Situația e una delicată și mi se pare firesc să o explicăm, pentru ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. Am făcut o achiziție centralizată generată de Minsiterul Educației, printr-o instituție, ONAC, care are acest obiect de activitate. Ea a fost înființată de Teodorovici cu o procedură destul de greoaie și a făcut ca acest demers de achiziționare a celor 250.000 de tablete să fie aproape un coșmar, în sensul în care putem risca contestații la această achiziție. Caietul de sarcini a fost finalizat cu întârizere. În fine, noi am ținut o presiune continuă, astfel încât termenele să fie respectate, dar dacă se depun contestații, e posibil să nu ajungă toate tabletele în țară.

Noi am corectat lucrul acesta printr-un alt demers de achiziție publică la nivel de autoritate locală sau chiar școală și Inspectorat școlar, decontat prin fonduri europene, pentru că această procedură e mai rapidă.

Ne-am luat o măsură de siguranță, văzând că această achiziție e greoaie. Așa s-a întâmplat și cu măștile. Sunt lucuri care nu țin de noi. Am preluat niște instituții, nu am putut să le reformăm, că nu avem Parlament, și atunci trebuie să ne supunem unor reguli și blocaje infernale.

Am zis să folosim procedura care a funcționat pe decontarea și achizița de echipamente medicale în situația de urgenă. Atunci, unitățile medicale din subordinea autorităților publice au putut să cumpere direct, fără multe presiuni sau blocaje, și noi le-am decontat cât se poate de rapid. De la un plafon de 350 de milioane de euro, am ajuns să-l dublăm, că achizițiile au fost de bună calitatea, le-am verificat.

Aceeași procedură am mutat-o pe partea de educație. Am chemat autoritățile publice în acest parteneriat, am explicat procedura și ținem legătura cu ei. Ministerul Educației le va trimite modele pentru a face acest lucru rapid. Va crea și un TelVerde dacă vor fi probleme, iar copiii să nu fie victimele acestui proces înfiorător de achiziții publice generate de instituțiile lăsate de PSD.

Mie greu să vă spun (dacă tabletele vor fi livrate pe 10 septembrie). Termenul de livrare e 10 septembrie, dar această instituție PSD-izată cap-coadă e un stat în stat: dacă vrea să accepte contestațiile, unele cu o calitate îndoielnică, să dea răspunsuri la câteva luni... Nu vreau să dau detalii câte blocaje am întâmpinat pe parcurs. Pe mine mă interesează rezultatul.INFORMAȚIA A FOST CONFIRMATĂ! ESTE VORBA DESPRE DANA GRECU! NIMENI NU SE AȘTEPTA SĂ ...

Ca siguranță maximă, am decontat aceste achiziții prin fonduri europene în valoare 175 de milioane de euro. Păi când au mai avut la dispoziție să deconteze pentru măști 500.000 de tablete, containere sanitare?”, a explicat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Marian Murguleţ, secretar de stat: Nu vom avea tabletele pentru copii pe 10 septembrie

Anterior, Marian Murguleţ, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, responsabil cu Tehnologia Informaţiei, declarase că tabletele pe care Guvernul și-a propus să le achiziționeze pentru elevi nu vor ajunge pe 10 septembrie.

„Din perspectiva mea, nu cred că ONAC (Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate - n.r.) a gestionat procedura de achiziţie prea eficient, însă mă bazez că, împreună cu colegii de la ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - n.r.) şi de la Ministerul Educaţiei se va corecta această situaţie", a arătat oficialul guvernamental.

Oricum, nu cred, dar nu că nu cred, ci nu vom avea tabletele pe 10 septembrie. Experienţa mea de peste 11 ani în piaţa de IT&C mă îndreptăţeşte să afirm că, aşa cum arată această achiziţie în acest moment, nu vom avea tabletele pe 10 septembrie, aşa cum Guvernul şi-a propus”, a explicat Murguleţ.