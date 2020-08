Raluca Turcan, despre moţiunea de cenzură a PSD: „Pentru o mână de voturi amanetează sănătatea publică”

Vicepremierul Raluca Turcan a criticat dur PSD care prin depunerea unei moțiuni de cenzură nu face altceva decât să „amaneteze sănătatea publică”. Totodată, liderul PNL spune că partidul său nu va colabora cu social-democrații pentru formarea unui Guvern de uniune națională.



”Dacă trece, vom parcurge etapele post-moţiune de cenzură, însă aici iarăşi nu pot să nu remarc cum unii îşi permit să pună sare peste o rană uriaşă care există acum în societatea noastră şi peste tot în lume, generată de această criză sanitară. Atunci când vezi nişte oameni care fac eforturi, că găsesc soluţii, că ajută aproape fiecare comunitate, fie că vorbim de angajaţi, de angajatori, de persoane vulnerabile, când vezi că în toată lumea s-a creat o solidaritate indiferent de apartenenţa politică, la noi încearcă să abordeze cu cinism şi pentru o mână de voturi amanetează sănătatea publică”, a declarat Raluca Turcan la Digi 24.



PSD, lipsă de credibilitate



Vicepremierul a mai criticat PSD și pentru faptul că a lăsat visteria goală și țara descoperită, iar o colaborare cu partidul social-democrat este exclusă.

„PSD până a ajunge să facă propuneri în materie de guvernare cred că mai are o cale lungă de parcurs pentru credibilizare. Au lăsat visteria goală, au lăsat România descoperită complet în faţa unei crize de proporţii, au pus gaz pe foc în gestionarea crizei sanitare, au încercat să blocheze acţiunile de gestionare a situaţiei economice printr-un val de populisme în Parlament greu de crezut. Au majoritate în Parlament, dar această majoritate eu sper să nu se regăsească nici la votul de moţiune, nici la un vot de învestire. (...) Alături de PSD niciodată. Nu se pune problema unei alăturări de PSD. Partidele noastre sunt incompatibile structural la momentul de faţă”, a mai spus Turcan.

Moțiunea, anunțată pentru luna august

După ședinta Comitetului Executiv Național al PSD, preşedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii au decis depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban în luna august.

"Este inadmisibilă abordarea preşedintelui Klaus Iohannis, este sub demnitatea funcţiei publice pe care vremelnic o deţine. Înţeleg problema preşedintelui Iohannis după pierderea controlului de către Guvernul său asupra pandemiei şi a crizei economice din România. Ceea ce nu înţeleg este obsesia preşedintelui Iohannis de a găsi vinovaţi în altă parte decât în datele şi statisticile oficiale în ceea ce priveşte pandemia şi economia. Disperarea cu care atacă PSD confirmă faptul că guvernul său a pierdut controlul total în gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Acesta este rezultatul unei guvernări interesate doar de alegeri, de furat, cum reiese mai nou şi în controlul Curţii de Conturi, şi de a împărţi funcţii publice către membrii PNL. Avem de-a face cu un guvern cu credibilitate zero. Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici măcar de către PSD sau Opoziţie, de aceea am hotărât astăzi depunerea unei moţiuni de cenzură în luna august. (...) Colegii au propus ca la jumătatea lunii august să avem moţiunea depusă. La baza moţiunii va sta cartea neagră a guvernării PNL, cronologic, dar şi pe fiecare domeniu în parte", a spus Ciolacu după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.