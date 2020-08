Raluca Turcan, despre școala online: Nu e suficient ca Guvernul să pregătească măsurile. Primarii trebuie să verifice dacă infrastructura e corespunzătoare (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi seară, pentru B1 TV, că Guvernul va lua toate măsurile necesare pentru ca anul școlar, în forma sa hibridă, să înceapă de la 14 septembrie în condiții optime. Totuși, aceasta a insistat că e nevoie de un efort conjugat al mai multor instituții și, prin descentralizarea deciziei, primarii sunt cei care trebuie să se asigure că există infrastrstructura necesară pentru învățământul online. Guvernul așteaptă situația din teritoriu până săptămâna viitoare, astfel încât cele 250.000 de tablete achiziționate să meargă țintit în zonele defavorizate. O școală din cinci nu are acces la internet în condițiile în care, din 14 septembrie, orele ar trebui să se țină online acolo unde prezența fizică nu va putea fi posibilă, din cauza epidemiei de coronavirus.

„Sunt mai mulți pași pe care trebuie să-i parcurgem până la momentul începerii anului școlar. În primul rând, odată luată decizia că începe școala, cred că preocuparea și efortul trebuie să fie pentru toate părțile implicate. Nu e suficient doar ca Guvernul să pregătească toate măsurile. Prin descentralizarea deciziei privind modul de începere a școlii, responsbailitatea e și a inspectorior școlari, împreună cu directorii de școli, a prefecților, dar și a primarilor, care trebuie să verifice dacă infrastructura e corespunzătoare.

Noi ne-am dorit ca școala să se desfășoare în scenariul verde, adică față în față, dar există două criterii importante: unul e cel al evoluției epidemiologice, și s-au stabilit niște praguri în funcție de care intrăm într-un scenariu sau altul, și criterul distanțării fizice. Pentru a răspunde acestui criteriu, MInisterul Educației a cerut ca până la începutul săptămânii viitoare, prin intermediul inspectoratelor școlare, tuturor directorilor de școli să spună exact câți copii sunt la clasă, câte clase sunt, cum ar fi posibilă aplicarea distanțării fizice, câte cadre didactice sunt, care e accesul la echipamente tehnologice, care e gradul de acoperire.

Apoi, când vor fi livratele cele 250.000 de tablete achizționate de Guvern, ele vor merge țintit în zonele vulnerabile.

Împreună cu premierul, vom avea o discuție cu președintele ANCOM (Sorin Grindeanu) și vom vedea care sunt posibilitățile de remediere în privința acoperirii cu rețea. Nu avem acoperire în localitățile mai mici, îndepărate. Dar acolo sunt mai puțini copii la clasă, e posibilă aplicarea distanțării fizice, așa că școala va începe față în față”, a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

