Raluca Turcan, despre situația locurilor de muncă: „Ne vom concetra pe foarte multe măsuri de creștere a gradului de ocupare” / Despre ce măsuri active a vorbit ministrul Muncii (VIDEO)

Ministrul Raluca Turcan a făcut un apel, joi, într-o conferință de presă, la schimbarea percepției că Ministerul Muncii se ocupă doar de pensii, alocații și salarii în sistemul public, pentru că, spune liberala, „se ocupă la fel de mult și, sper eu, la fel de bine și de partea de ocupare”. Cu această ocazie, demnitarul a anunțat că autoritățile se vor concentra pe „foarte multe măsuri” de creștere a gradului de ocupare.

