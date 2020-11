Raluca Turcan: După ce vom câştiga alegerile, e esenţial să reorganizăm marea majoritate a instituţiilor statului

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, „este esenţial să reorganizăm marea majoritate a instituţiilor statului”. Prim-vicepreședintele PNL susține că astfel se vor putea face angajările la stat doar pe bază de concurs. Turcan a vobit în mod special despre necesitatea de a fi reformată Curtea Constituțională a României. Ea s-a mai plâns că, de când au ajuns la guvernare, liberalii au fost nevoiți să lucreze „cu resursa PSD-ului”, pentru că nu au putut face niciun fel de altă angajare din cauza unei legi trecute în Parlament chiar de social-democrați.

Anterior, premierul Ludovic Orban afirmase, pentru B1 TV, că e absolut necesar să se organizeze alegerile parlamentare în decembrie deoarece majoritățile care se construiesc în Parlament în jurul PSD pun mereu bețe în roate Guvernului și zi de zi vin cu inițiative legislative contrare intereselor României.

Raluca Turcan (PNL) vorbește despre reorganizarea instituțiilor după alegeri și angajări pe bază de concurs

Marți seară, vicepremierul Raluca Turcan a declarat că, după ce PNL va câștiga alegerile parlamentare, va trece la o reorganizare a majorității instituțiilor statului. Ea a promis că liberalii vor face „o triere mult mai atentă, pe bază de concurs”.

„Practic, cât am stat aici la Guvernare a trebuit să lucrăm cu resursa PSD-ului, nicio altă angajare în plus pentru că aşa au decis printr-o lege în Parlament, Legea 55. După ce vom câştiga alegerile, este esenţial să reorganizăm marea majoritate a instituţiilor statului astfel încât să poţi cu adevărat să le profesionalizezi pe bază de concurs”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, marți seară, pentru Realitatea PLUS, potrivit News.ro.

Raluca Turcan: Îmi doresc modificarea Constituţiei şi reformarea CCR

Turcan a mai declarat că este necesară și reformarea Curții Constituționale a României, deoarece nu este normal ca o astfel e instituție să fie controlată politic.

„Curtea Constituţională, organismul care trebuie să decidă respectarea sau nu a legilor în România, inclusiv a legii supreme, nu poate să fie unealta PSD-ului. Pur şi simplu nu poate! Nu se poate! Într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic şi eu îmi doresc modificarea Constituţiei şi reformarea CCR-ului", a insistat vicepremierul.

Ea a mai susținut că, după scrutinul legislativ, PNL „probabil va putea colabora cu USR şi UDMR”, pentru a putea crea o majoritate „reformatoare”.

Ludovic Orban: Actualul Parlament în orice moment ar putea să mai facă un rău României

Duminică, premierul Ludovic Orban a explicat, pentru B1 TV, de ce este important ca alegerile parlamentare să fie organizate pe 6 decembrie. El a subliniat că fiecare zi în care PSD deține majoritatea în legislativ e una păguboasă pentru România deoarece mereu social-democrații vin cu câte o inițiativă contrată intereselor țării.

Orban a mai spus că actualul Parlament nu mai reprezintă voința românilor și s-a plâns că, de când liberalii au ajuns la Palatul Victoria, social-democrații din Parlament nu au făcut decât să le pună bețe în roate.

„Actualul Parlament dominat de PSD e expirat din punct de vedere politic, al legitimității și reprezintă un pericol uriaș pentru oameni. Dacă menținem actualul Parlament, în orice moment ar putea să mai facă un rău României, cum a mai făcut în ultimele luni, pentru că sunt majorități care se formează în jurul PSD, care dictează decizii total contare intereselor generale ale României”, a declarat șeful Guvernului, pentru B1 TV.