Raluca Turcan: Eu îmi doresc modificarea Constituției și reformarea CCR. Curtea Constituțională nu poate să fie unealta PSD

Raluca Turcan a precizat că își dorește modificarea Constituției și reformarea CCR. Într-o democrație solidă, spune vicepremierul, „Curtea Constituțională nu este instrumentul unui partid politic”.

Raluca Turcan: Eu îmi doresc modificarea Constituției și reformarea CCR

„Eu am o viziune, nu ştiu dacă va putea fi pusă în practică, dar, din experienţa mea de până acum, consider că aceasta ar fi soluţia: să ajungem la un rezultat bun pentru Parlament, să reuşim constituirea unei majorităţi în jurul PNL, confortabile, să ajungem la modificarea Constituţiei şi să reformăm CCR-ul. Pentru că, totuşi, Curtea Constituţională, organismul care trebuie să decidă respectarea sau nu a legilor în România, inclusiv a legii supreme, nu poate să fie unealta PSD-ului. Pur şi simplu nu poate! Nu se poate! Într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic şi eu îmi doresc modificarea Constituţiei şi reformarea CCR-ului”, a afirmat Raluca Turcan, marţi seară, la Realitatea Plus, potrivit News.ro.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că „se detaşează câţiva posibili parteneri” ai PNL pentru o viitoare guvernare, spunând că, dincolo de „puseele de campanie electorală”, după alegeri PNL „probabil va putea colabora cu USR şi UDMR” pentru a putea crea o majoritate „reformatoare”.

Chiar și prim-ministrul Ludovic Orban spunea că „trebuie schimbat ceva” în legătură cu CCR, după ce Curtea Constituțională dădea undă verde proiectului care prevede că Parlamentul este cel care stabilește data alegerilor parlamentare, nu Guvernul, deși liberalii stabiliseară prin Hotărâre că scrutinul se va desfășura în 6 decembrie. Potrivit motivării, acea Hotărâre își încetează efectele odată cu intrarea în vigoare a proiectului respectiv.

„Decizia CCR mi se pare o încălcare flagrantă a Constituției de către organismul care trebuie să fie paznicul Constituției. Eu așa ceva... vă mărturisesc, deci, trebuie schimbat ceva, nu se mai poate așa, cu asemenea... Trebuie schimbată componența Curții Constituționale, trebuie eliminați politrucii de acolo, trebuie să intre numai magistrați cu cariere serioase în spate, nu oameni care au făcut politică și care sunt numiți acolo ca să răspundă la comenzi politice! (...) Multe din decizii vin împotriva intereselor fundamentale ale României, vă dau numai un exemplu - decizia legată de lipsirea autorităților sanitare și a Guvernului de orice mijloc de a opri răspândirea virusului, care a provocat o creștere, cea mai spectaculoasă creștere a numărului de cazuri”, declara premierul Ludovic Orban.