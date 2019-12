Turcan: Guvernul a decis eliminarea pensiilor speciale, cu două excepții / Vom veni cu o nouă lege a pensiilor (VIDEO)

Raluca Turcan a anunțat că Guvernul a decis eliminarea pensiilor speciale, cu excepția pensiilor militarilor și a magistraților. Vicepremierul a mai precizat că legea pensiilor va fi modificată, astfel încât să fie eliminate inechitățile

„Guvernul a decis eliminarea pensiilor speciale, cu excepția pensiilor militarilor și a magistraților care au deja o decizie a CCR. În felul acesta, se elimină o inechitate crasă în sistem.

Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite de statul român cu pensiile speciale și dorim ca, în paralel cu eliminarea unor privilegii care sunt date pe criterii discriminatorii, să venim cu o lege a pensiilor care să elimine inechitățile din sistem prin stabilirea ca punct de plecare în calcularea pensiilor a principiului contributivității.

O țară întreagă așteaptă ca pensiile în România să fie calculate pe principiul contributivității și tot ceea ce înseamnă privilegiu stabilit la discreția politicienilor să fie eliminat”, a declarat Raluca Turcan.

