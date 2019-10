Turcan, către liberali: Trebuie să le spunem românilor ce am găsit, că s-ar putea nu doar ca vistieria să fie goală, ci PSD să fi furat şi vistieria

Raluca Turcan a declarat că românii au mari așteptări de la guvernul liberal, prin urmare PNL nu-și poate permite niciun fel de derapaj sau scăpare. Într-un mandat plin, a mai spus ea, liberalii la guvernare pot face ”România normală” (sloganul de campanie al lui Klaus Iohannis), dar într-un singur an, atât cât mai e până la parlamentare, nu pot face prea multe. Totuși, liberalii au ocazia acum să le arate românilor dimensiunea dezastrului pe care îl lasă în urmă PSD.

„Avem două etape şi trebuie să fim cinstiţi cu românii: patru ani de guvernare, PNL poate să facă România normală. Dacă vom avea un mandat de un an de zile, trebuie să le spunem ce am găsit că s-ar putea nu doar ca vistieriasă fie goală, ci să fi furat şi vistieria. S-ar putea ca ce vedem acum să fie şi mai grav”, a declarat Raluca Turcan.

Turcan a insistat că nu trebuie înlocuiţi PSD-iştii din instituţii cu PNL-işti, ci trebuie schimbaţi cu oameni competenţi.

„La acest nivel de aşteptare pe care ţara o are de la PNL, nu ne vom permite niciun fel de derapaj şi scăpare”, a mai spus aceasta.

Potrivit prim-vicepreşedintelui PNL, „fiecare zi cu PSD la guvernare, dăunează României şi românilor cinstiţi”.