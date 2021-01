Raluca Turcan: Îmi pare rău că sunt singura femeie din Guvern. M-am convins că politica nu e nici pe departe despre egalitatea de gen

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că îi pare rău că este sinngura femeie care face parte din cabinetul Cîțu și că s-a convins, din nou astfel că ”politica nu e nici pe departe despre egalitatea de gen”. Turcan a explicat cum s-a ajuns la această situație în urma negocierilor cu partenerii de coaliție.

Întrebată cum s-a întâmplat să fie singura femeie din Guvern, în condițiile în care la nivel european există o preocupare importantă legată de crearea unui echilibru între cele două sexe în funcțiile de la nivel înalt, Raluca Turcan a răspuns: ”Îmi pare rău că sunt singura femeie din Guvern și îmi pare rău că sunt singura succesoare a unei femeie în funcția de ministru. M-am convins, poate încă o dată, că politica nu e nici pe departe despre egalitatea de gen. Iau prezența mea în această poziție ca pe o provocare, mai ales că în subordinea Ministerului Muncii este și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, unde chiar astăzi am avut o discuție cu președinta să vedem ce putem face pentru îmbunătățirea cotelor de gen, a reprezentativității de gen în funcții cheie, chiar și în politică”.

