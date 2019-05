Raluca Turcan, în Camera Deputaților: 'În această instituţie s-au tranzacţionat voturi, s-au făcut presiuni, şantaje directe' (VIDEO)

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, în ziua alegerii noului șef al Camerei Deputaților, că votul românilor de la alegerile europarlamentare și referendum arată clar că oamenii “nu mai vor nimic altceva decât o Românie europeană, civilizată, decentă, dreaptă”.

