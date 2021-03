Raluca Turcan: În România sunt 413.000 de beneficiari de ajutor social. Cei care sunt apți de muncă trebuie să fie încurajați pe toate căile să intre în piața activă (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre situația persoanelor care beneficiază de ajutor social.

''În România avem 170.000 de titulari de ajutor social și în total 413.000 de beneficiari de ajutor social. Unii s-au simțit lezați când am început o campanie pentru a verifica și să facem profilul celor care sunt cu adevărat vulnerabili, iar cei care sunt apți de muncă, să primească repartiții din partea noastră și să meargă la muncă.

Un om amărât dacă acceptă în continuare să rămână dependent de stat, când ajunge la o vârstă peste 65 de ani, nu va avea nici măcar pensia minimă socială pentru că acei oameni nu au contribuit nicio zi la sistemul de pensii.

Tot acest sistem de asistență socială are trei componente extrem de vulnerabile: cei peste 65 de ani aflați în plată cu ajutorul social, familiile monoparentale cu peste 3 copii și persoanele cu dizabilități. În afară de acești oameni care au nevoie de servicii integrate pentru că 142 de lei nu îi ajută cu mare lucru, cei care sunt apți de muncă trebuie să fie încurajați pe toate căile să intre în piața activă pentru a își asigura o pensie.''

