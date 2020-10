Raluca Turcan: Încercăm să obţinem majorităţi funcţionale în consiliile locale cu USR-PLUS şi PMP. Dacă nu au echipe, viaţa primarilor va fi dificilă, foarte dificilă (VIDEO)

Raluca Turcan, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat marţi seară, pentru B1 TV, că liberalii intenționează să colaboreze în teritoriu cu USR-PLUS și PMP, pentru a avea majorități în consiliile locale.

Aceasta și-a manifestat speranța că vor reuși să facă majoritatea în Consiliul General al Municipiului București cu ajutorul Partidului Mișcarea Populară. În urma alegerilor locale din 27 septembrie și a redistribuirilor, cele 55 de locuri din CGMB au fost împărțite între PSD, USR-PLUS, PNL și PMP, singurele partide care au reușit să treacă pragul electoral. PSD a obținut 21 de locuri de consilieri generali, USR-PLUS - 17, PNL - 12, iar PMP - 7.



„Avem această decizie de a încerca, pentru obţinerea unor majorităţi funcţionale, să avem ca principali parteneri de colaborare în administraţia locală USR şi PMP. Evident că noi cu USR şi PLUS am fost, să spunem, în parteneriat pentru candidaţii la primării. Şi pentru majoritatea în Consiliul General eu sper să reuşim să facem şi cu Mişcarea Populară", a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

Aceasta a argumentat că proiectele la nivel local nu vor putea fi implementate fără o majoritate în consilii.

„De aceea ne-am şi străduit să le explicăm oamenilor, în campania electorală, că e foarte important să dea votul pentru primari, dar să le dea şi echipe, pentru că dacă nu au echipe, viaţa lor va fi dificilă, foarte dificilă”, a mai afirmat Raluca Turcan, prim-vicepreședinte al PNL și viepremier în Guvernul Orban.

