Guvernul Orban, prin vicepremierul Raluca Turcan și Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a participat la inaugurarea call center-ului de la Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC), pus la dispoziția vârstnicilor pe perioada pandemiei, din Baia Mare, județul Maramureș. Cu această ocazie, viceprim-ministrul a susținut că PNL este preocupat de „partea de asistență socială țintită pentru categoriile vulnerabile” și a declarat că, până la schimbarea de guvern de acum mai bine de șase luni, „2,6 miliarde de euro zăceau nefolosiți”.



„Ne dorim să funcționeze, evident, și sperăm că va funcționa. M-am bucurat să aud că președintele ASSOC este fost și actual asistent social, ceea ce înseamnă că în decursul vieții a înțeles foarte bine ceea ce înseamnă misiunea de asistență socială. Sunt atât de mulți oameni în România care au nevoie de sprijin multiplu, sub diferite forme, încât existența doar a acestui proiect nu este suficientă. Vreau să fim realiști, nu vreau să ne supradimensionăm așteptările, însă este un început pentru că întotdeauna exista și varianta să nu faci nimic, să nu vorbești, să nu te preocupe. Am văzut cum, până acum șase luni, 2,6 miliarde de euro zăceau nefolosiți. Ei, noi ne-am străduit. Astăzi am demonstrat că 18 milioane de euro pot să înceapă să fie puși în slujba unor persoane aflate în grave situații de vulnerabilitate, de risc. Așadar, nu o să ne oprim aici și vreau să o luați ca pe un angajament al nostru, la guvernare, că ne preocupă partea de asistență socială țintită pentru categoriile vulnerabile”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan.



Demnitara susține că economia a fost „o prioritate” pentru Guvernul Orban în perioada de criză, dar că ea „trebuie să meargă integrat cu partea de sănătate, educație și asistență socială”. De altfel, măsurile de relansare economică au fost prezentate și de premierul Ludovic Orban - odată cu adoptarea HG pentru prelungirea stării de alertă, care avea să producă un nou clinci între PNL și majoritatea parlamentară condusă de PSD.

Dacă vă uitați la bilanțul perioadei de criză, veți vedea că Guvernul Orban a acționat eficient pentru sprijinirea mediului de afaceri, astfel încât acesta să nu se blocheze total și să aibă capacitatea să se relanseze. Cum? Cu sprijin pentru IMM, cu proiecte de amânare a plății ratelor la bănci, cu bonificații pentru contribuabili, cu proiecte de sprijinire a angajaților care n-au mai putut fi ținuți la lucru, cu bani pentru reîntoarcerea celor care s-au aflat în șomaj tehnic. Așadar, economia a fost o prioritate, dar economia trebuie să meargă integrat cu partea de sănătate, educație și asistență socială. Nu o să putem niciodată obține rezultate la nivel de om de rând în țara noastră dacă nu gândim integrat, dacă nu punem instituțiile cap la cap să funcționeze. Da, poate o să fie autorități locale care nu o să se implice, care o să aibă lângă ele modele de autorități locale care se implică. O să vadă asistenți sociali care își sprijină comunitatea și atunci îți apar exemple, îți apare competiția, care întotdeauna va conduce la o calitate a serviciilor oferite și a produselor oferite.

