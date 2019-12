Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, la debutul ședinței de Guvern de luni, că bugetul de stat pe 2020 ar putea intra în vigoare pe 6 ianuarie, asta în cazul în care legea pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament nu va fi contestată la Curtea Constituţională.

„Legea bugetului de stat, Legea bugetului asigurărilor de stat şi Legea privind unele măsuri fiscal- bugetare asupra cărora Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului au fost depuse astăzi la Secretariatul General pentru exercitarea dreptului de sesizare la Curtea Constituţională. Două zile este termenul de sesizare la Curtea Constituţională, anunţul a fost făcut şi calendarul ar putea fi după intrarea în vigoare, după promulgare, dacă nu face nimeni sesizare la Curtea Constituţională, calendarul ar fi următorul: termen de sesizare 31 decembrie, dacă nu sunt atacate, pot pleca la promulgare în 6 ianuarie. Aşadar, bugetul ar putea intra în vigoare cel mai devreme în 6 ianuarie”, a declarat Raluca Turcan.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a precizat că legea merge la promulgare în 6 ianuarie, „din cauza calendarului de anul nou”.

