Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, susține că după condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare cu executare, trebuie convocat de urgență plenul Camerei Deputaților pentru înlocuirea acestuia din funcția de președinte.

”Plenul Camerei Deputaților trebuie convocat de urgență pentru înlocuirea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte!

S-a făcut dreptate, Liviu Dragnea va merge acolo unde îi este locul! Eliberarea României a început ieri la vot și continuă astăzi, cu această decizie a ICCJ.

Conducerea Parlamentului ar trebui să convoace în această săptămână o ședință în plenul Camerei Deputaților pentru a alege un nou Președinte al Camerei. Este vital ca această instituție esențială să își poată recăpăta rolul firesc într-o democrație, rol pe care Liviu Dragnea l-a subminat în mod constant pe tot parcursul mandatului său”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, de Instanța Supremă, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

