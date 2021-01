Raluca Turcan: Mi-aș dori să scoatem complet subiectul pensiilor de sub lupa politică. O majorare de 40% a pensiilor niciodată nu a fost pregătită și dorită la modul real (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune că își dorește ca subiectul pensiilor să fie scos complet ”de sub lupa politică”. Prezentă luni seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Turcan a declarat că majorarea de 40% ”nu a fost pregătită și dorită la modul real”.

”Subiectul pensiilor, aș dori, ca în Guvernul Cîțu, să îl scoatem complet de sub lupa politică. S-a vehiculat foarte mult o majorare de 40% a pensiilor, însă această majorare, niciodată nu a fost pregătită și dorită la modul real. O majorare cu 40% a pensiilor înseamnă un efort bugetar de 138 de miliarde pe care România, în nicio etapă a dezvoltării ei, chiar și ante-pandemie nu și-ar fi putut-o permite.

În momentul în care s-a deschis subiectul acestei iluzorii majorării de 40% a pensiilor, era necesară o etapă de pregătire și de recalculare tuturor pensiilor astfel încăt pe o nouă formulă să crească pensiile cu 40%. Etapa aceasta a fost angajată prin lege, undeva în iunie 2019, când era PSD la guvernare și în trei luni, ar fi trebuit, printr-un simplu ordin de ministru să înceapă această evaluare a tuturor dosarelor de pensie. Evident că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Subiectul a fost de fiecare dată realuat în apropierea campaniilor electorale”, a explicat ministrul Muncii.

