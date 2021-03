Raluca Turcan, ministrul Muncii, a venit la serviciu cu o mașină electrică: Vreau să dau un semnal public că susțin inițiativa Ministerului Mediului de a institui „Vinerea Verde” (VIDEO)

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a venit astăzi la serviciu cu o mașină electrică, pentru a da un semnal public că susține inițiativa Ministerului Mediului de a institui la nivel național „Vinerea Verde”, campania menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale în marile orașe.

