Raluca Turcan: ”PNL continuă negocierile. Zilele acestui guvern sunt numărate. Viorica Dăncilă va deveni istorie” (VIDEO)

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, joi, la Parlament, după citirea textului moțiunii de cenzură, că PNL continuă să negocieze cu aleșii și că ”dincolo de cele 237 de semnături asumate, discuțiile au fost mult mai multe”.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

”Suntem în negocieri permanente. Dincolo de cele 237 de semnături asumate, discuțiile au fost mult mai multe. Avem angajamente ferme din partea multor parlamentari de a vota această moțiune care să conducă la demiterea guvernului catastrofal și incompetent Viorica Dăncilă. Considerăm că zilele acestui guvern sunt numărate, că ceasul ticăie în defavoarea lor și că, din fericire, timpul se scurge în favoarea românilor, care, în ultimii trei ani, au fost batjocoriți de o guvernare care n-a avut nimic de-a face cu interesul românilor”, a spus Raluca Turcan.

Aceasta a mai spus că se așteaptă ca zilele următoare cei de la PSD să folosească toate resursele pentru a împiedica trecerea moțiunii.

„Cert este că vor fi mult peste 233 de voturi și Viorica Dăncilă va deveni istorie. (...) PNL continuă negocierile cu orice parlamentar care dorește și se poate delimita de acest guvern. Urmează un ”black friday”. E foarte clar că acest guvern va folosi toate resursele din dotare astfel încât să oprească semnatarii moțiunii să-și concretizeze votul la moțiune. Va fi o bătălie de forță a caracterului”, a mai spus Raluca Turcan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.