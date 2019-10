Raluca Turcan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că Viorica Dăncilă nu mai e premier, ci o persoană particulară care ocupă abuziv funcția de premier și asta pentru că, după ieșirea ALDE de la Guvernare, Executivul trebuia să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere, lucru care nu s-a întâmplat

„Guvernul a călcat în picioare așteptările unei țări întregi. E ultima dată când un premier ilegitim îndrăznește să mai amenințe cu dosare penale ca pe vremea lui Dragnea. Toți cei care ați fost amenințați aveți șansa să ieșiți de captivitatea în care vă ține chiar cea care a fost prizoniera lui Dragnea. Clanurile interlope sfidează poliția, iar mii de recidiviști seamănă teroare pe străzi. Dvs și anturajul dvs ați reușit singuri să vă puneți în situația dezonorantă de a fi o echipă de uzurpatori. După retragerea ALDE de la guvernare, aveați obligația să veniți pentru un vot de încredere și ați fugit, inventându-vă inclusiv deplasări în străinătate. Doamna Dăncilă nu mai e premier, ci o persoană particulară care ocupă abuziv înalta demnitate de la Palatul Victoria”, a declarat Raluca Turcan, de la tribuna Parlamentului.

Turcan a ținut să sublinieze că PNL, odată ajuns la guvernare, nu va tăia pensiile și salariile românilor, așa cum fals susține PSD: „Nu vom tăia nimic de la oamenii muncitori și cinstiți din România. Doar echipa de uzurpatori trebuie să se teamă”

„Moțiunea de cenzură e șansa de a reveni la o normalitate de tip european. E un mandat de aducere în Parlament pentru un guvern care fuge de lege. Aceatsă guvernare e izolată de partenerii internaționali și respinsă de 6 milioane de români”, a mai declarat Turcan.

