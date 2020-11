Raluca Turcan: Nimeni nu l-a chemat pe domnul Ciolacu la guvernare și nici nu o să-l cheme. PSD a dovedit că are un comportament irațional (VIDEO)

Nimeni nu l-a chemat pe Marcel Ciolacu la guvernare și nici nu îl va chema, a spus vicepremierul Raluca Turcan, miercuri, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, ca răspuns la declarația liderului PSD, conform căreia este exclus ca social-democrații să guvereze alături de liberali sau să mai voteze în Parlament un guvern PNL. Turcan i-a acuzat pe cei de la PSD că au un „comportament irațional”, afirmând că, în acest moment, agenda parlamentară este ”dominată de interesele celor care încalcă legea”. În acest context, Turcan s-a referit la decizia Curții Constituționale de amânare pentru data de 8 decembrie a deciziei privind impozitarea pensiilor speciale și a precizat că CCR ”face jocurile PSD”.

Raluca Turcan: Orice colaborare cu PSD este exclusă. Pe Marcel Ciolacu nu l-a chemat nimeni din PNL la guvernare

”Nimeni nu l-a chemat pe domnul Ciolacu la guvenare și nici nu o să-l cheme atât timp cât PNL va asigura guvernarea României. O spun foarte păsat pentru că, în momentul de față, orice colaborare cu PSD este exclusă. Domnul Ciolacu, din fericire pentru oamenii serioși din țara asta, a dovedit că aproape fiecare enunț pe care îl face în spațiul public are rațiuni electorale. Pentru mobilizarea electoratului PSD dă bine să te dezici de PNL. Nu l-a chemat nimeni din PNL la guvernare, dimpotrivă, noi trebuie să ținem România departe de PSD în instituții fundamentale, mai ales în Parlamentul României. Și dacă tot avem un an de guvernare PNL, vreau să vă spun că la cât am făcut în acest an, am fi făcut de două ori mai mult dacă am fi avut și Parlamentul de partea noastră pentru că de nenumărate ori noi am muncit și Parlamentul a blocat, noi am căutat soluții, Parlamentul a venit cu populisme ieftine, noi am încercat să ducem populația spre un comportament rațional, PSD a venit și a aruncat în derizoriu noțiuni fundamentale pentru sănătatea publică, într-o perioadă de criză sanitară”, a declarat Raluca Turcan.

Turcan: Astăzi s-a dovedit încă o dată că cei de la CCR, de fapt, apără privilegiile și fac jocul PSD

În acest context, vicepremierul a vorbit și despre un așa-zis „parteneriat” între PSD și Curtea Constituțională.

”PSD a dovedit că are un comportament irațional și nu aș vrea să mai trăiesc în viitorul mandat momente din acelea în care agenda guvernamentală să fie controlată de agenda infractorilor, în care agenda parlamentară să fie dominată de interesele celor care încalcă legea, în care singurele preocupări să fie de control și subjugare a instituțiilor statului. Acest parteneriat, pe față, care s-a creat între PSD și Curtea Constituțională pe mine mă face să lupt și mai tare și să le explic oamenilor cât de nociv este acest PSD la guvernare”, a mai spus vicepremierul.

Nu există zi, din momentul în care PNL a preluat guvernarea, ca PSD să nu ne atace cu subiectul pensii, cu toate că în plină perioadă de criză sanitară, în Uniunea Europeană există o singură țară care a mai crescut pensiile cu 3%, acea țară este Germania, și numai noi am crescut cu 14%.

Și cu toate că ne atacă în permanență cu acest subiect al majorării pensiilor, cu o sumă pe care au stabilit-o arbitrariu și în mod special înainte de campanie, sperând că or să poată să folosească această temă, oamenii care înțeleg că Guvernul, pur și simplu, nu a putut să ofere mai mult pentru că nu avem de unde și-au pus speranța într-un demers pe care noi l-am făcut cu bună credință, și anume să eliminăm inechitățile din sistemul de pensii. Adică acolo unde sunt discrepanțe uriașe între gradul de colectare și nivelul pensiei, să atenuezi aceste discrepanțe. Astăzi s-a dovedit încă o dată că cei de la CCR, de fapt, apără privilegiile și fac jocul PSD, întărind o problemă pe care tot ei au creat-o în spațiul public. Pensiile speciale au fost introduse de PSD”.

Astfel, Turcan a insistat că este important ca la alegerile parlamentare din 6 decembrie, ”oamenii să nu-și risipească votul și să dea forță unor partide care vor să țină PSD departe de decizie în Parlamentul României”.