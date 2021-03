Raluca Turcan a oferit noi informații despre Leagea Salarizării, în cadrul unei conferințe de presă, susținută miercuri, 17 martie.

„Am solicitat ministerelor de linie care coordonează activități în domeiile lor de activitate, să prezinte propria viziune în privința salarizării în sistemul public, plecând de la niște principii pe care Ministerul Muncii le-a identificat ca fiind necesare - În primul rând să existe unitate în privința salariului în plată, care se calculează pentru toate categoriile socio- profesionale.

Noi propunem ca salariul de bază, de la care să se calculeze salariile, să fie 2.300 de lei, nivelul salariului minim brut pe conomie. De asemenea, dacă sunt sporuri necesare pentru a fi acordate, aceastea să nu depășească mai mult de 20% din nivelul salariului de bază.

(...) Sistemul sporurilor (n.r. - trebuie) să fie regândit radical; unele sporuri să fie gândite în sumă fixă, pentru că presupun expunerea la condiții de muncă identice sau altele, să fie eliminate și în domeniile respective să se prefere o reașezare pe grila de salarizare a salariilor în plată.

În prezent, în România, 35.000 de persoane primesc și pensie, și salariu de la stat, potrivit ministrului Muncii.

