Raluca Turcan: Nu s-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare. Dicutăm constant despre opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți că nu se discută despre creșterea vârstei de pensionare, ci despre ”opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit”.

”Respingem orice speculație și, mai ales, amatorismul unor oameni politici care, fie folosesc documente de lucru, fie merg pe vechea tehnică a deziformării și încearcă să sădească o stare de tensiune în rândul oamenilor. (...)

Reformele se asumă, se pregătesc și se prezintă la Ministerul Muncii. Așadar toate informațiile de detaliu legate de aceste componente, vrem să le prezentăm astfel încât atunci când oamenii primesc niște informații, acelea să fie corecte, să nu mai fie interpretate și să se creeze o stare de tensiune.

Ca să fie foarte limpede în privința vârstei de pensionare. Nu s-a discutat creșterea vârstei de pensionare. Dicutăm constant despre opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit. O opțiune poiți să faci și acum, doar că ai nevoie de acord și să rămâi mai mult la muncă de la an la an”, a declarat Raluca Turcan.

Totodată, Turcan a precizat, referindu-se la stagiul de cotizare, că ”este absurd ca cineva să iasă în spațiul public și să vehiculeze creșterea stagiului minim de cotizare de 15 ani, în condițiile în care acum, stagiul de cotizare maxim este de 35 de ani”.

„Sunt niște minciuni gogonate.”, spune ministrul Muncii.

