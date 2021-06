Raluca Turcan: Speranța de viață și calitatea vieții active în România, sub media europeană. Nu pot vorbi despre creșterea vârstei de pensionare. Vrem să încurajăm oamenii să rămână mai mult în viața activă (VIDEO)

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a explicat că majorarea vârstei de pensionare va putea fi luată în discuție abia atunci când în România vor crește indicatorii referitori la calitatea vieții și speranța de viață. În schimb, pentru egalizarea vârstei la femei și bărbați există premise.

„Singurii care au destabilizat sistemul de pensii în România sunt cei care le-au majorat din pix, de multe ori în momente de nesustenabilitate”, a subliniat liberala, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, luni seară, pe B1 TV, unde a abordat și subiecte precum situația alocațiilor sau pensiile speciale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.