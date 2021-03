Raluca Turcan: Oamenii cu salariul minim trăiesc în situaţii aproape identice cu unii care sunt dependenţi de ajutorul social (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat la B1 TV, că "România sărăciei este legată şi de cei care sunt plătiţi cu salariul minim". Aceasta a spus că sunt 1,4 milioane angajaţi din sistemul privat cu salariul minim pe economie.

"Să ştiţi că România sărăciei nu e doar legată de asistenţa socială. România sărăciei este legată şi de cei care sunt plătiţi cu salariul minim. Avem în sistemul public aproximativ 80.000 de persoane. Hai să spunem că în sistemul public multe sporuri, şi de aceea eu nu sunt atât de radicală pe subiectul sporurilor, s-au creat unele sporuri ca artificii pentru a le mai suplimenta veniturile, dar, pe fond, avem 80.000 în sistemul public plătiţi cu salariul minim", a declarat ministrul pentru B1 TV.

"Însă mult mai dramatică este situaţia în sectorul privat. În sectorul privat avem 1.400.000 de oameni declaraţi cu salariul minim. Acei oameni trăiesc în situaţii aproape identice cu unii care sunt dependenţi de ajutorul social şi acolo avem obligaţia să creştem ocuparea, să venim cu măsuri active, să sprijinim mediul economic, să-i îndemnăm să intre în piaţa muncii, să ceară locuri de muncă din ce în ce mai bine pregătite. Intenționăm să facem cursuri de calificare și să fie standardizate și adaptate cerințelor angajatorilor.”, a mai completat ea.

