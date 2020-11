Raluca Turcan: Oamenii să respecte regulile, altfel noi degeaba venim cu decizii / Cum explică vicepremierul propunerea privind închiderea parcurilor noaptea (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că Guvernul a luat mai multe măsuri în ultima vreme, astfel încât să nu ajungem la carantină. Ea a insistat că, totuși, degeaba autoritățile iau măsuri dacă oamenii nu le respectă. Cu această ocazie, vicepremierul a făcut apel la români să fie responsabili și să respecte regulile anticoronavirus. Turcan a mai spus că degeaba a fost luată în derâdere propunerea de închidere a parcurilor pe timp de noapte deoarece ea chiar este utilă. Vicepremierul a precizat că și acum, pe vreme rece, oamenii se strâng în parcuri, riscul de transmitere a SARS-CoV-2 fiind mare.

„Pentru această creștere a capacității de testare, am cheltuit aproximativ 600 de milioane de euro, tocmai pentru a putea să depășim diferite praguri care păreau apocaliptice.

Important e ca sistemul sanitar să fie întărit cu achiziții, cu resursă umană, să fie în permanență urmărit acest echilibru între paturi și condiții pentru bolnavii COVID și pentru cei care nu sunt cu COVID, că în România mai sunt oameni bolnavi care trebuie tratați în spitale.

De asemenea, un aspect extrem de important și pentru care eu fac apel public din tot sufletul și din toată inima: oamenii să respecte regulile! Degeaba noi venim cu decizii și spunem ”închidem terasele” dacă în loc să se ducă la terase, se mută în alte spații aglomerate și nu respectă măsurile de protecție”, a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

