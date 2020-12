Raluca Turcan: Orice creștere de venituri trebuie să fie sustenabilă, nu artificială, altfel tot oamenii vor suferi. Nu are nimeni interesul să ia cu o mână și să dea cu două (VIDEO)

Raluca Turcan, lider în Partidul Național Liberal, a primit, miercuri, aviz pozitiv din partea comisiei parlamentare de specialitate pentru a deveni noul ministru al Muncii. Aceasta a obținut 24 de voturi ”pentru” și 16 voturi ”împotrivă”.

La ieșirea de la audieri, Raluca Turcan a subliniat că-și dorește foarte mult să poată fi majorate alocațiile și restul veniturilor românilor, dar acest lucru nu poate fi făcut decât într-un anumit context economic, altfel creșterile nu vor fi sustenabile și tot oameni vor avea de suferit.

